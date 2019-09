Pour Donald Trump, la procédure de destitution est « une blague »

Un appel téléphonique « accablant » pour l’opposition démocrate, qui a décidé de lancer le 24 septembre la première étape d’une mise en accusation solennelle du milliardaire républicain, laquelle pourrait aboutir à sa destitution.

Donald Trump n’a pas tardé à réagir : « Une destitution pour ça ? C’est une blague ! » a-t-il lancé lors d’une conférence de presse tenue le 25 septembre dans un hôtel new-yorkais proche du siège des Nations unies. Le président a ensuite dénoncé sur son compte Twitter « la plus grande arnaque de l’histoire politique des États-Unis ».

Pres. Trump dismisses calls for impeachment inquiry amid furor over Ukraine call.

« It’s a joke. Impeachment, for that? When you have a wonderful meeting or a wonderful phone conversation? » https://t.co/Mw98zEJsXN pic.twitter.com/4q4NtCOHAX

— ABC News (@ABC) September 25, 2019