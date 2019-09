Lasry-Clinton : histoire d'une amitié Bling Bling

Marc Lasry est un de ces Marocains résidents à l’étranger qui nous rendent fiers. Né sous le soleil de Marrakech dans les années soixante, sa famille part à la conquête du rêve américain dans le Connecticut alors qu’il a tout juste sept ans. Un cursus en droit à New York, et quelques dizaines d’années plus tard il rejoint le cercle restreint des milliardaires américains, avec une fortune personnelle estimée par Forbes à 1,8 milliard de dollars.

Collecteur de fonds attitré du couple Clinton, il est également leur premier donateur. C’est que la proximité du milliardaire avec le camp démocrate n’est pas récente. Marc Lasry a cumulé depuis les années 1990, des dons à des candidats démocrates et des organes du parti dont la somme s’élève à plus de 460.000 dollars,...