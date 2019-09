E-learning: le groupe DMM et TEACH on Mars nouent un partenariat

Le Groupe DMM – spécialiste de la formation, du coaching et du conseil RH – et Teach on Mars – leader européen du mobile learning – annoncent la signature d’un partenariat stratégique de distribution exclusive. Les deux sociétés s’associent ainsi pour devenir le leader du digital learning nouvelle génération sur le continent africain et proposer le meilleur écosystème de formation “mobile first“ au plus grand nombre d’organisations et d’apprenants.

Le Groupe DMM, acteur majeur de la formation en soft skills implanté en Europe et en Afrique, propose depuis plus de 25 ans des offres de formation liées à la gestion des ressources humaines et la transformation digitale, notamment la formation, le coaching et le développement personnel. Il fournit à ses clients un accompagnement de bout en bout relatif à la mise en place d’actions de formations adaptées et pertinentes.

Teach on Mars, éditeur de logiciel, a été le pionnier sur le marché du « mobile learning“ en développant en 2013 la toute première plateforme de formation digitale avec une technologie native ”mobile first”. La société, aujourd’hui leader européen dans le secteur du mobile learning avec plus de 130 clients dont 70% des sociétés du CAC 40, a réussi à faire du smartphone le compagnon d’apprentissage des actifs, en leur permettant de se former n’importe où, n’importe quand et sur n’importe quel device.

Au travers de ce partenariat, le Groupe DMM et Teach on Mars adressent une demande croissante en solutions de formations pour des apprenants toujours plus mobiles et connectés. L’intérêt de cette collaboration réside dans la synergie entre des savoir-faire complémentaires : un spécialiste des RH, du mobile learning et de la formation et un éditeur de logiciel. En mutualisant leurs expertises, les deux entreprises offrent une solution complète et innovante dans le digital learning. Cet accord permet ainsi au Groupe DMM de proposer à ses clients une offre de formation adossée à une technologie native ”mobile first” et à Teach on Mars d’étendre sa présence en Afrique, grâce au réseau de distribution du Groupe DMM.

Ce partenariat sera officialisé lors d’un évènement réunissant la presse ainsi que 150 clients et prospects le jeudi 19 septembre à Casablanca, pour marquer le lancement du mobile learning en Afrique. Au programme : une prise de parole des dirigeants du Groupe DMM et de Teach on Mars pour partager leurs visions du marché de la formation et leurs ambitions, des témoignages clients pour livrer un retour d’expérience sur leur dispositif de mobile learning ainsi qu’une séance de démonstrations et de ”speed-meeting” avec les participants en quête de nouveautés et d’inspiration. La soirée se prolongera ensuite autour d’un cocktail pour permettre aux participants de faire du networking, dans un cadre très convivial.

« Je suis convaincu par la puissance et la pertinence de l’offre ”mobile first” de Teach on Mars dans le domaine du digital learning. Nous sommes très fiers d’unir nos forces avec le leader européen du mobile learning et de devenir son distributeur exclusif au Maroc et en Afrique. Cette alliance va accentuer notre dynamique digitale en nous permettant d’accompagner nos clients et partenaires dans la mise en place de solutions innovantes pour la montée en compétences de leur capital humain » précise Halim Farajallah, Directeur Général du Groupe DMM.

« Je suis ravi d’annoncer le partenariat de distribution avec le Groupe DMM, qui nous ouvre un nouvel horizon de développement en Afrique. Cet accord s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de développement de partenariats de distribution à l’international. Le Groupe DMM et Teach on Mars partagent des objectifs communs : faciliter le développement des compétences et multiplier les moments d’apprentissage, au service des progrès individuels, collectifs et de la planète » explique Vincent Desnot, Co-fondateur et CEO de Teach on Mars.