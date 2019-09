Colloque ICEM: « Déployer le potentiel économique du Maghreb »

ICEM avec la contribution de tous les partenaires invités au colloque, mettra en lumière l’impact économique sur toute la région d’une synergie entre le Maroc et l’Algérie en proposant via une approche nouvelle, des passerelles qui permettront aux acteurs économiques et de la société civile d’interagir au profit d’un développement régional durable. L’événement aura lieu le 29 septembre 2019 à 17h30 au Campus centrale de Casablanca.

Partant du constat que le Maghreb est la région la moins intégrée du monde, avec des flux d’échanges inter-régionaux estimés à moins de 5% du total des transactions commerciales ; Partant des conclusions des derniers rapports du Fond Monétaire International (FMI) qui prévoient un impact sur la croissance du PIB supérieur à 1% avec une intégration économique plus poussée au Maghreb ;

ICEM a convié des experts, des acteurs de la société civile et du monde des affaires pour explorer les potentialités de partenariats à encourager pour catalyser la synergie entre le Maroc et l’Algérie afin de faciliter l’intégration économique régionale.

ICEM présentera également l’initiative de la création du « North Africa Economic Forum » pour défendre le potentiel économique du Maghreb :

– Un marché élargi à plus de 100 millions de consommateurs;

– 100 000 créations d’emploi par an ;

– Des centres de recherches au service de la Recherche et Développement.