Meknès : Arrestation de 11 individus impliqués dans un réseau de "sextorsion"

Onze personnes parmi lesquelles huit femmes ont été arrêtées le 21 septembre par la police judiciaire de Meknès. Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ces onze individus ont un lien présumé avec un réseau criminel impliqué dans une affaire de « sextorsion », vol avec violence et séquestration.

La même source indique que l’une des membres de ce réseau criminel se faisait passer pour une prostituée en vue de piéger ses victimes. Celles-ci se retrouvaient séquestrées dans un appartement avant d’être prise en photo dans des situations portant atteinte à la pudeur et soumises à un chantage visant à leur soutirer d’importantes sommes d’argent. » Le pointage effectué dans la base des données des personnes recherchées a montré que certains mis en cause font déjà l’objet d’avis de recherches au niveau national pour leur implication dans des affaires d’escroquerie et d’agression physique « , poursuit la DGSN.

Les perquisitions dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de vidéos et d’enregistrements d’opérations criminelles commises selon le même mode opératoire à Fès, Meknès et Casablanca. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet en vue de déterminer les actes criminels attribués aux mis en cause et le degré d’implication de chacun.

Avec MAP