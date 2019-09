Faillite de Thomas Cook, menace sur le tourisme marocain ?

Tremblement de terre dans l’industrie mondiale du tourisme. Fondé en 1841, le tour opérateur britannique Thomas Cook a annoncé sa faillite dans la matinée du 23 septembre. La firme britannique, qui affichait des pertes colossales de plus d’un milliard et demi d’euros au premier semestre 2019, a subi de plein fouet le repli touristique britannique causé par le Brexit et la compétition acharnée des sites de location d’appartement et de voyages à bas prix.

Malgré un premier plan de sauvetage de près d’un milliard d’euros opéré par le chinois Fosun, actionnaire majoritaire de Thomas Cook, le britannique attendait plus de 200 millions d’euros supplémentaires. Censé venir d’investisseurs privés ou de la part du gouvernement britannique, l’appel à l’aide providentielle est finalement resté vain.

Le PDG de Thomas Cook, Peter Fankhauser a confié le matin même à la BBC : « Malgré des négociations approfondies ces derniers jours, nous n’avons pas été capables de trouver un deal pour sauver l’entreprise. Je sais que cet issu sera terrible pour beaucoup de monde. Je tiens à m’excuser auprès de mes collègues et de nos...