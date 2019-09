Oasis Festival : Marrakech électro libre

Plus qu’un festival, un état d’esprit qui exclut les contours. On y plonge sans trop savoir à quels sons nous sommes censés être saucés. Si l’électro est un monde, le monde n’est pas forcément électro. Et pourtant ! Le temps de trois soirs débordant sur des lendemains sans fin, une masse humaine aux âges défiant les dictats scientifiques se jette corps et âme dans un univers qui revendique le libre-vivre, la spontanéité, l’éclat des sens.

Sur les six-mille festivaliers dont la moitié s’estampille étrangère, plusieurs enfants et petits-enfants sont interloqués. C’est que parents, mamies et papys sont aussi de la partie.

Une masse humaine se jette dans un univers qui revendique le libre-vivre et la spontanéité

A l’image de ce garçon fêtant début septembre ses huit décennies, se trémoussant à en enchanter son alentour et qui s’intitule Jack Lang, ancien ministre français et actuel patron de l’Institut du monde arabe parisien. D’autres, plus anonymes, se déploient en couples, en amoureux, en fêtards inconsolables, le smile omniprésent.

On a aussi croisé des politiques locaux dont M’barka Bouaida (taisons son...