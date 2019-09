Imad Kotbi: “La décision de la HACA est sévère”

Smyet bak ?

Abdelkader.

Smyet mok?

Fatima.

Nimirou d’la carte ?

BE696653, j’espère que les terroristes ne me le piqueront pas (rires).

La HACA a annoncé la suspension de votre émission, “The Kotbi Tonight”, pendant trois semaines, suite “au discours explicitement violent” et misogyne de Adil El Miloudi. Vous vous y attendiez ?

La vérité, non. Après, on respecte la décision de la HACA. Ils ont mentionné que c’était une non-maîtrise d’antenne. Normalement, c’est lorsque l’animateur laisse parler la personne sans l’arrêter. A la base, c’est une émission décalée avec un ton humoristique. Est-ce qu’il fallait que je lui dise: “Arrêtez de parler, prenez vos affaires et cassez-vous?” On est dans le champ de la liberté d’expression.

Mais il ne s’agit pas de liberté d’expression. Dans ses propos, il y avait appel au meurtre, à la violence contre les femmes, apologie du sexisme… Face à la gravité de ses propos, on se dit que la sanction de la HACA a été...