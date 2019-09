Cristóbal López Romero: “L’islam et le christianisme, ça n’est pas Pepsi et Coca qui se disputent un marché”

L’employé venu ouvrir le portail en fer de l’archevêché avait prévenu : “C’est Son Éminence maintenant, mais restez naturel surtout”.

Puis, quand il a déboulé dans la salle d’attente vieillotte, vêtu d’une chemise africaine bleue et jaune, les bras grands ouverts avec quelque chose de rieur dans les yeux, quand, d’une voix malicieuse il s’est plaint derrière sa barbe blanche d’avoir eu à répondre, depuis sa nomination, à cinq journaux, cinq radios et deux télévisions, il ne faisait plus de doute que Son Éminence Cristóbal López Romero était un homme simple, et qu’il avait l’intention de le rester.

“Seule changera la couleur de ma calotte, qui passera du violet au rouge”, a ensuite souri le prélat, qui continuera d’officier à la cathédrale de Rabat “comme avant”. Quelques jours plus tôt, il a été nommé cardinal par le pape François, le plus haut rang dans l’Église après celui de souverain pontife. Pour un archevêque du Maroc, c’est une première.

Vous intégrez la plus haute...