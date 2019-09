Aziz Akhannouch dans la tourmente

Sale année pour Aziz Akhannouch en 2019? En une semaine, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, par ailleurs patron d’Akwa Holding, s’est retrouvé au cœur de la tourmente. L’homme d’affaires et milliardaire marocain, parmi les plus fortunés du continent, est chahuté sur l’épineux dossier des hydrocarbures. Les trois principaux acteurs du secteur des carburants sont soupçonnés d’entente par le Conseil de la concurrence, selon une information de Medias24 confirmée par TelQuel. En plus de Vivo Energy (Shell) et Total, Afriquia de Aziz Akhannouch.

Aucun d’entre eux n’a nié ces soupçons d’entente à l’origine de la flambée des marges bénéficiaires sur les ventes de carburants, comme l’avait révélé TelQuel en mai 2017. En adoptant la “procédure de non-contestation”, les trois groupes (60% de...