Files réservées aux Marocains et fin des fiches d'embarquement : la fin de la galère à l'aéroport Mohammed V ?

La nouvelle pourrait changer la donne pour les millions de voyageurs marocains et touristes étrangers qui entrent et sortent du territoire national chaque année. Depuis ce lundi 16 septembre, les fiches d’embarquement et de débarquement à remplir et présenter aux agents de la police aux frontières ont été abandonnées par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), rapporte l’agence MAP, confirmant l’information déjà annoncée par plusieurs médias.

Cette mesure vise, selon la DGSN, à fluidifier le transit des passagers au niveau des contrôles, et ainsi éviter saturations et attentes. Elle concernera dans un premier temps les postes aux frontières terrestres et aéroportuaires du pays, pour ensuite être répandue aux ports du Maroc dans deux mois.

La MAP signale que cette mesure de suppression des fiches fait suite à une mise à niveau conséquente du système de gestion informatisée des postes-frontière (SGPF). Ce dernier avait été instauré au Maroc en 2017 selon les informations de Médias24. Rappelons toutefois que le passeport biométrique, lui, est arrivé au Maroc en 2008. Désormais, la lecture numérique des passeports biométriques et les informations qui y sont associées seront la seule étape à suivre pour le voyageur une fois arrivé aux douanes.

Une file dédiée au contrôle des passeports marocains

Cette mesure n’est pas la seule mise en place pour remédier aux maux de la gestion des voyageurs dans les aéroports du pays. Une source proche du dossier nous confirme que des files réservées aux citoyens marocains seront mises en place dans les aéroports, et que désormais le contrôle des passeports marocains et étrangers se fera dans “deux espaces indépendants, le tout dans le but de faciliter le contrôle des voyageurs”.

Selon notre interlocuteur, “ce système de file était dans les faits, déployable depuis juin 2019”. Cependant, il n’a pas été déployé plus tôt en raison d’un “manque d’effectif disponible à la DGSN”.

Ces deux mesures – la suppression des fiches de police et les files réservées aux Marocains – interviennent quelques semaines après la nomination de l’ancien gouverneur de la province d’Al Hoceïma, Mohamed Zhar, comme gouverneur de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Désengorger les contrôles

Ces situations d’engorgement avaient été constatées et décriées particulièrement à l’aéroport de Casablanca ces derniers mois, et ce malgré l’inauguration d’un terminal 1 flambant neuf en janvier. A lui seul, l’aéroport casablancais représente plus de 40% du trafic aérien, et a connu, entre autres complications, une crise des prestataires bagagistes depuis la mi-avril.