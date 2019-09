Vivo Energy Maroc décerne le prix de l’écocitoyenneté à la junior entreprise Eco-Tire

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, a remis à la junior entreprise « Eco-Tire » le prix de l’écocitoyenneté lors de la compétition nationale du Company Program d’Injaz Al Maghrib. Vivo Energy Maroc est partenaire de ce programme à vocation éducative depuis sa création en 2007. Il vise à encourager l’esprit d’initiative et la culture de entrepreneuriat dans les établissements scolaires.

« Nous sommes ravis d’être partie prenante du Company Program à travers ce prix et l’implication de nos collaborateurs aux côtés des lycéens et des étudiants. Ce prix récompense la junior entreprise la plus écocitoyenne qui s’est donnée les moyens d’assurer un développement durable par son action » a déclaré Hind Mejjati Alami, Directrice de la Communication de Vivo Energy Maroc. Pour cette édition, c’est la junior entreprise Eco-Tire de l’Université Hassan II qui a été primée avec son projet de recyclage de pneus en meubles. Vivo Energy Maroc accompagnera les lauréats du prix de l’écocitoyenneté par un soutien financier pour leur permettre de réaliser leur projet dans les meilleures conditions.

« Vivo Energy Maroc est un partenaire de référence. Grâce à leur soutien et leur implication, nous avons pu mener à bien des programmes majeurs d’encouragement à l’entreprenariat.

Au-delà de la contribution financière, les collaborateurs de l’entreprise se proposent comme bénévoles pour dispenser les programmes d’Injaz. Une entreprise comme Vivo Energy Maroc fait de la RSE un réel axe stratégique de développement, en mettant en avant son mécénat de compétences », témoigne Laila Mamou, Présidente d’INJAZ Al Maghrib.

Avec pour ambition de devenir l’entreprise d’énergie la plus respectée du Maroc, Vivo Energy Maroc fait de l’éducation un axe majeur de son action citoyenne. Au-delà de l’initiation des jeunes à l’entreprenariat, l’entreprise contribue au développement d’un large choix de programmes éducatifs destinés aux enfants et aux jeunes dans le but de préserver l’environnement, de lutter contre l’abandon scolaire, l’exclusion sociale, et de soutenir l’éducation à travers la pratique du sport en milieu scolaire.