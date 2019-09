Mohamed Trafeh, un coach hors compétition

D e Benslimane à Los Angeles

Sortir de la petite ville de Benslimane et s’adapter au rythme de vie de l’une des plus importantes villes des Etats-Unis, c’est un défi en soi. Mohamed Trafeh — “Mo” pour les intimes — l’a fait, mais non sans difficultés. Il était continuellement victime du racisme de certains collégiens à Los Angeles, où il s’installe à 14 ans avec sa mère.

Mis à l’écart, le “vilain petit canard” trouve refuge dans le sport. “J’étais la cible des moqueries, mais un jour j’ai accompagné mon voisin à un stade de sport non loin de la maison. J’ai attaqué la piste avec à l’esprit les Guerrouj et Aouita qui ont fait la fierté des Marocains”, nous confie Mohamed Trafeh.

Mais sa première course n’est pas glorieuse. Il termine bon dernier, derrière filles et garçons. “Après cet échec, je me suis dis que je devais m’entraîner jour et nuit pour atteindre un bon niveau de compétition. Et c’est...