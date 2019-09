L’affaire « Hamza monbb » expliquée en trois questions

M ais qu’est-ce que “Hamza monbb” ?

Anonyme, “Hamza monbb” est un compte présent sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram et Facebook, qui enflamme la Toile depuis 2018 en publiant régulièrement des actualités et scoops de certaines célébrités et hommes d’affaires du pays. Essentiellement des informations personnelles, photos, documents et vidéos à caractère personnel qui sont parfois compromettantes. Depuis sa création “Hamza monbb” collectionne les plaintes comme il collectionne ses followers, ces derniers sont plus d’un 1 million à le suivre sur Instagram et plus de 6000 à aimer sa page sur Facebook. Après plusieurs plaintes de victimes de ses agissements, le compte principal de “Hamza monbb” sur Instagram a été supprimé puis a refait surface, samedi dernier.

C’est à travers le réseau social Snapchat que le compte a annoncé son retour à ses followers, en profitant pour affirmer à ses nombreux followers que ces comptes étaient gérés par plusieurs personnes, en ajoutant que l’enquête qui le vise “n’affecterait en rien le fonctionnement des pages”. L’auteur de ces publications a profité de l’occasion pour demander à ses followers de se rallier à sa cause sous le hashtag “on est tous Hamza monbb”.

Que lui reproche-t-on ?

Le contenu des publication des comptes “Hamza monbb” a valu à son administrateur plusieurs plaintes, la dernière en date est celle de la chanteuse marocaine Saida Charaf. Début septembre, cette dernière a décidé de poursuivre le compte anonyme pour diffamation suite à la publication de captures d’écran d’une conversation qui lui est attribuée. Le parquet a depuis ouvert une enquête.

Le compte a également été vivement critiqué après avoir posté des photos intimes de la journaliste marocaine Meriem Said. La publication de ces photos avait valu à la jeune femme son poste d’animatrice sur la chaine MBC. Le compte anonyme a également posté une photo des documents personnels de Chafiq Lafid, travesti arrêté à Marrakech, le 31 décembre dernier.

D’autres célébrités marocaines impliquées ?

Depuis l’éclatement de cette affaire, plusieurs internautes soupçonnent des célébrités marocaines d’être derrière les comptes “Hamza monbb” sur les différents réseaux sociaux. Les noms de la chanteuse Dounia Batma, du journaliste people Simo Benbachir et de la blogueuse beauté Soukaina Glamour reviennent avec insistance. Dounia Batma nous déclare : “la vérité c’est que cette affaire ne m’intéresse pas. La justice suivra son cours, et moi je n’ai pas de temps à perdre avec des futilités des réseaux sociaux”. Le journaliste Simo Benbachir a lui aussi refusé de se prononcer sur l’affaire arquant “que les gens disent ce qu’ils veulent c’est leur droit absolu”.