Fonction publique : une réforme copernicienne sur le papier

Un vent de réforme souffle (enfin) sur la fonction publique. Après 60 ans d’immobilisme, ce système connaîtra une “refonte globale” portée par le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

Ce dernier a exposé, en Conseil de gouvernement le 5 septembre, le plan d’exécution qui repose sur cinq axes et prévoit la révision et l’élaboration de 22 projets de lois et de décrets selon un calendrier déterminé pour la période 2019 à 2021, soit ce qui reste du mandat gouvernemental actuel.

Son objectif ? “Instaurer les bases d’une fonction publique professionnelle, efficace et motivante, fondée sur trois piliers : le service public, la compétence du fonctionnaire et l’efficacité de l’administration”, nous informe le ministre.

Une “indispensable” réforme

Le système marocain de la fonction publique est régi par le statut général de la fonction publique qui date de 1958. Depuis, ce texte, qui précède de quatre années l’adoption de la première Constitution du royaume, n’a connu aucune réforme, mais seulement quelques amendements. “Ce statut est basé sur des textes de loi largement dépassés,...