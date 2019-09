Cannabis : Ces géants de la "weedtech" que le Maroc pourrait attirer

Dans un article publié ce dimanche, Le Monde évoque la dynamique économique insufflée par la production de cannabis thérapeutique au Lesotho, petit royaume enclavé dans l’Afrique du Sud. En l’espace de quelques années, le “Royaume dans le ciel” s’est imposé comme un des piliers du cannabis thérapeutique, et compte poursuivre ses investissements dans ce secteur pour le moins lucratif.

Le Lesotho, qui a légalisé la culture du cannabis il y a de cela deux ans, a accueilli de nombreuses entreprises pour exploiter l’or vert cultivé dans des serres situées en moyenne à plus de 1.400 mètres d’altitude.

Pour attirer les acteurs internationaux spécialisés dans le cannabis thérapeutique, le Lesotho a de solides arguments. Son climat favorable et une main d’œuvre bon marché peuvent en faire un acteur majeur du secteur. De plus, les licences d’exploitations délivrées aux entreprises désireuses de s’installer sont très peu onéreuses. Il faut en effet verser à l’Etat 30.000 euros par an pour avoir le droit de cultiver sur ses terres.

Autant d’arguments que le Maroc peut également faire valoir en cas de légalisation de la...