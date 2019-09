Renversement d’un autocar à Errachidia après une crue : au moins 14 morts, Laftit sur place

Au moins 14 personnes ont trouvé la mort le 8 septembre dans le renversement d’un autocar, reliant Casablanca et Rissani, qui s’est renversé au niveau du pont « Oued Damchan » (commune d’El Khank) dans la province d’Errachidia suite aux crues causées par les pluies diluviennes, selon un bilan encore provisoire transmis par les autorités de la wilaya de la région de Drâa Tafilalet. 29 personnes ont été blessées, dont 11 doivent rester sous surveillance médicale, mais dont l’état de santé “est stable et ne suscite pas d’inquiétudes”, selon le directeur régional de la Santé à Drâa-Tafilalet, Khaled Salmi

Sur instructions royales, une délégation de responsables s’est rendue sur place “pour s’enquérir de la situation sur le terrain suite à la crue de l’Oued Damchan”. Parmi eux, le ministre de l’Intérieur Abdelaoufi Lafitit, le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara et le général de corps d’armée Mohamed Haramou, commandant la Gendarmerie Royale, accompagnés du wali de la région de Drâa-Tafilalet et gouverneur de la province d’Errachidia, Yahdih Bouchâab. Ils se sont notamment rendus au chevet des personnes blessées dans cet accident soignées à l’hôpital régional Moulay Ali Cherif.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Amara a souligné que l’ensemble des autorités de la région de Drâa Tafilalet et des services de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile, des Forces Armées Royales (FAR) sont mobilisés pour retrouver les personnes toujours portées disparues.

Avec MAP