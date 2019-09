Le nouveau catalogue IKEA 2020 réinvente le sommeil

Saviez-vous que les applications d’assistance au sommeil ont été téléchargées plus de 300 millions de fois dans le monde depuis 2016 ? Saviez-vous aussi que la durée moyenne de sommeil d’un humain est passée de 7 à 9 heures il y a 200 ans, à 5 à 7 heures aujourd’hui ?

Nous savons qu’un sommeil de bonne qualité apporte des bénéfices considérables pour la santé humaine. Mieux dormir conduit à moins de stress et à un meilleur système immunitaire. Un sommeil de bonne qualité affecte tous les domaines de notre vie quotidienne, de la santé aux relations humaines en passant par la productivité.

« Nous pouvons aider à améliorer la vie quotidienne en connectant les gens avec des solutions simples et intelligentes qui aident à relever de véritables défis. Nous pouvons aider les gens à dormir plus et mieux pour travailler et vivre plus sainement et plus heureuse », a déclaré Adil Majd Store Manager d’IKEA.

Nous prenons ce défi très au sérieux. Nous voulons réinventer le sommeil et pour cela nous avons créé notre manifeste du sommeil :

Le manifeste IKEA Sleep :

Ce dont le monde a besoin aujourd’hui, c’est davantage de sommeil réparateur. Nous nous présentons donc devant vous, dans le plus confortable des pyjamas, pour déclarer fièrement que nous croyons en :

– Des heures de coucher plus tôt pour tous ;

– Des grasses matinées, sans culpabilité ;

– A la liberté de se blottir sous une couette très confortable ;

– Au pouvoir d’une sieste (et des stores occultant) ;

– A plus de temps pour les berceuses et les histoires au coucher ;

– Un matelas tellement génial qu’il vous manque quand vous partez en vacances ;

– Une bonne nuit de sommeil va absolument améliorer votre vie ;

– Et que vous, et votre maison, pouvez y arriver…

… À partir de ce soir !!

Un bon sommeil nous fait sentir bien et nous aide à mieux gérer tout ce qui peut nous arriver pendant la journée. À l’aide de rideaux et de stores, de matelas, de couettes et d’oreillers, de tapis et de plantes, le catalogue IKEA 2020 propose des idées faciles à suivre pour améliorer votre sommeil. Le tout à des prix abordables…

Chaque jour est un agréable jour où vous avez bien dormi, rejoignez-nous pour réinventer le sommeil !