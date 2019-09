Remaniement ministériel : A quoi bon

Du sang neuf doit (…) être apporté au sein des institutions et des instances politiques, économiques et administratives, y compris le gouvernement”. Depuis le 29 juillet, cette phrase, prononcée par le roi Mohammed VI lors de son 20e discours du trône, alimente discussions et analyses politiques. Des échanges où transpire l’angoisse pour certains acteurs politiques, accentuée par des titres de presse annonçant un nouveau “séisme politique”. D’autant que le souverain appelle le Chef du gouvernement à soumettre “des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l’administration, en les pourvoyant de profils de haut niveau” à “l’horizon de la rentrée prochaine”.

Plus d’un mois après le discours royal, les tractations sont à peine lancées. “Le Chef du gouvernement a rencontré chaque chef de parti de la majorité afin de présenter sa méthodologie pour le remaniement”, confie, laconique, une source au sein de la primature.

Aucune réunion de la majorité ne sera tenue pour traiter du sujet, que le patron de...