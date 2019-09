Le Maroc et les touristes

En guise de cadeau de rentrée, Zakaria Boualem souhaite vous poser un problème de mathématiques, les amis. Nos neurones encrassés par des semaines d’oisiveté ont besoin de retrouver leur vivacité, et vite. Voici donc une équation complexe qui a plongé notre héros dans la perplexité, et qu’il souhaite partager avec vous sans plus attendre. Retour à la ligne, s’il vous plaît.

La Croatie compte un peu plus de quatre millions de personnes. Il y a une trentaine d’années, ils étaient communistes les pauvres. Et il y a vingt ans, ils étaient englués dans une épouvantable guerre civile. En 2018, la Croatie a accueilli plus de 19 millions de touristes. Ya salam ! Point, à la ligne.

Le Maroc reçoit à peine plus de dix millions de touristes par an, en comptant nos cousins dès qu’ils viennent nous voir. C’est très vexant.

Le Maroc est capitaliste depuis même avant que le capitalisme n’existe. Il clame fièrement et à intervalles réguliers vouloir se positionner comme pays touristique. Il compte dix fois moins d’habitants que la Croatie et reçoit à peine...