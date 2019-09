Ghazi Hidouci : “L'Algérie a perdu trente ans en mettant fin aux réformes pacifiques et démocratiques”

L’Algérie paie aujourd’hui le prix de réformes avortées à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Ancien ministre de l’Economie algérien et l’un des réformateurs de l’époque, Ghazi Hidouci revient sur ce temps où l’armée a étouffé les tentatives de mettre fin à l’hégémonie d’une élite nourrie de rente et de corruption. Des maux à l’origine du mouvement actuel de contestation.