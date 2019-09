Amina Rachid, dame de cœur

Voyage ultime et solitaire. Au bout du périple, une âme aimante s’impatiente de l’étreindre : son homme de toujours, l’immense Abdallah Chaqroun, dramaturge et agitateur culturel parti le 16 novembre 2017 à 91 ans. Il lègue plus de cinq cents pièces théâtrales et une cinquantaine d’ouvrages.

L’inépuisable créateur casse ainsi sa plume, ce médium grâce auquel il forge une multitude de comédiens rarement égalés depuis. Le flegmatique qu’il a toujours été s’amourache d’une frêle créature habitée par l’art et mordue des planches. Nous sommes dans les années 1950 et la jeune aspirante n’a encore qu’un seul nom, Jamila Benomar.