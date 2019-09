L’orchestre philharmonique Symphonyat universalise la musique marocaine à l’hippodrome de Casablanca

L’hippodrome de Casablanca vibrera encore une fois sous les accords de la musique marocaine ancestrale. Cette fois, c’est l’orchestre philharmonique

Symphonyat qui s’y produira avec des mélodies inspirées du patrimoine marocain, réimaginées et réarrangées de manière à les orienter vers une écoute universelle.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Symphonyat, ce sont 40 musiciens talentueux, marocains et étrangers, réunis sous la direction du célèbre chef d’orchestre Tom Cohen pour faire découvrir au monde les subtilités de la musique marocaine, sous l’étoile de la pluralité, du brassage cultuel et confessionnel, de la passion partagée et de l’universalité. La richesse du patrimoine culturelle et musical marocain étant le fruit de plusieurs siècles d’histoire faite d’échange et de partage, les musiciens de Symphonyat sont décidés à faire de cette production, prévue le 5 septembre 2019, une incarnation musicale retentissante des valeurs qui les animent.

Ces derniers seront accompagnés par 4 vocalistes d’exception, en l’occurrence Neta El Kayam, Sanaa Marahati, Nabyla Maan et Mohamed Asri. Chacun apportera une couleur musicale particulière aux symphonies jouées, et prendra la main des spectateurs pour une visite accompagnée de l’histoire musicale du Maroc, traduite à l’universel par des partitions inédites.