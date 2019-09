Lancement de inwi money, le premier service de mobile money par un opérateur télécom

Inwi, l’opérateur digital global a lancé « inwi money », sa solution de paiement mobile. Une nouvelle activité qui permet à chaque détenteur de téléphone portable de disposer d’un « porte-monnaie mobile » et ainsi avoir accès à de nombreux services financiers.

inwi devient ainsi le premier opérateur télécom à lancer son offre de mobile money au Maroc. L’opérateur participe ainsi à la diversification des moyens de paiement au Maroc, à l’accélération de l’inclusion financière du plus grand nombre de Marocains et à la dématérialisation des transactions en cash.

Pour bénéficier des services inwi money, rien de plus simple. La souscription peut se faire facilement sur tous les types de téléphones pour les clients inwi en composant le *800#. De plus tous les usagers du mobile, qu’ils soient clients inwi ou pas, peuvent accéder au service en téléchargeant l’application « inwi money » et créer leurs comptes directement depuis leurs smartphones ou dans toutes les agences inwi..

« inwi money s’est donné pour ambition de contribuer, de façon significative, à l’inclusion financière au Maroc, en dynamisant les usages transactionnels au travers d’une palette de services accessibles au plus grand nombre» explique Ghassane El Machrafi, Chairman de inwi money.