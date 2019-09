Après les Bahamas, l’ouragan Dorian se dirige désormais vers la Floride

Plusieurs millions d’habitants de Floride ont déjà été évacués. De fortes pluies et de possibles tornades ainsi que des risque de crues subites et d’inondation ont été annoncés, tôt ce matin, par le Centre national des ouragans américain (NHC).

Rétrogradé en catégorie 3, selon le dernier bulletin du NHC. L’ouragan Dorian a tout de même semé le chaos sur l’ile de Grand Bahama dans la nuit de lundi à mardi, faisant un total de cinq morts et d’importants dégâts matériels.

Le Premier ministre du pays, Hubert Minnis, a d’ailleurs évoqué lundi dans un tweet une « tragédie historique » qui touche cet archipel de 700 îles.

1/2 Today at my national briefing I was deeply saddened to report that thus far there have been 5 confirmed deaths in Abaco as the result of #HurricaneDorain. We are in the midst of a historic tragedy in parts of the northern Bahamas. pic.twitter.com/Yj1nn9Fbr4

— Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 3, 2019