Alpha 55 ouvre son deuxième magasin à AnfaPlace Mall

Alpha 55 vient d’ouvrir ses portes à AnfaPlace Mall Casablanca. Le public, venu nombreux à la très festive cérémonie d’ouverture du deuxième magasin de cette enseigne mythique, a pu découvrir le nouvel espace de 2000 m2 reparti sur deux étages et disposant d’une entrée donnant sur le foodcourt et d’une seconde entrée située au 2ème étage, juste en face de Marks & Spencer et de Costa Café.

« En ouvrant son second point de vente à Casablanca, Alpha 55 s’apprête non seulement à écrire un nouveau chapitre de sa riche histoire entrepreneuriale et familiale, mais également à continuer à honorer sa promesse d’entreprise leader et engagée depuis quatre décennies en faveur de ses clients », a déclaré Mehdi Benghanem, PDG d’Alpha 55. « Cette ouverture, c’est à la fois un rêve qui se réalise et la continuité d’une affaire de famille. Il y a 40 ans, mon père, Abdeslam, avait lancé un pari osé en ouvrant Alpha 55 et il fut le pionnier dans son domaine. Aujourd’hui, nous sommes là pour perpétuer cette vision et ce succès, mais aussi pour être toujours aussi proches de nos clients qui nous ont toujours fait confiance et ce sur plusieurs générations »

Située en plein cœur de l’AnfaPlace Mall, cette nouvelle adresse met désormais à la disposition des visiteurs un modèle de magasin à la fois inédit et extrêmement accueillant. « Ce nouveau concept de magasin permet d’associer deux marques iconiques pour les Casablancais: il s’agit de « Alpha 55 » et de « Anfa Place Shopping Center » », explique-t-on chez AMS Africa, mandataire de Grit Real Estate Income Group pour la gestion et la commercialisation d’Anfaplace.

Pour développer ce nouveau magasin qui représente un véritable lieu d’émotions et de bonnes affaires, Alpha 55 n’a pas manqué d’adopter des codes architecturaux singuliers qui invitent plus que jamais les visiteurs à flâner au sein de deux étages parfaitement connectés et qui réussissent savamment à mêler utilité et plaisirs.

«Le nouveau magasin Alpha 55 est doté d’une identité visuelle qui est parfaitement en phase avec la nouvelle stratégie de la marque », a indiqué Mehdi Alj, Directeur Général de Alpha 55. « Le concept repose sur une architecture, une sélection tendance et un modèle de vente exclusifs. Ce nouveau point de vente est également destiné à créer davantage de proximité avec les clients en les connectant aux opportunités et dernières tendances mondiales ».

Accueillant une offre intégralement dans l’air du temps, le premier étage a été pensé autour des univers de la maison et de la décoration. Le second étage propose, quant à lui, une offre originale en produits très divers, allant des gifts à la décoration festive, en passant par les farces et attrapes et les jouets… il comprend également un espace destiné à la femme (Accessoires de Mode, Beauté etc.).

Entièrement à l’écoute des clients marocains qui deviennent de plus en plus cosmopolites, connectés et exigeants, les équipes d’acheteurs de Alpha 55 ont soigneusement concocté une sélection à la fois inspirante et forte de produits qui sont proposés à des prix imbattables. Cette sélection plurielle et propre à Alpha 55, a été pensée dans le but de s’adresser à tous à travers plusieurs univers permanents ou saisonniers. Pour cette ouverture, l’accent a été mis sur les effets scolaires avec le Back to School. Des promotions inédites sur l’ensemble des produits du magasin sont également à l’ordre du jour.