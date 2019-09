AFEM : Aïcha Laasri Amrani radiée par le conseil d'administration

Après la réunion du conseil d’administration de l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM) tenue le 30 août, l’ancienne présidente Aïcha Laasri Amrani – qui avait été démise de ses fonctions le 25 juin dernier – a été radiée de l’association. Pour cela, l’AFEM s’est basée sur l’article 2.2 de son règlement intérieur prévoyant que : “tout manquement grave aux règles de conduite à observer par les adhérentes, expose son auteur à la radiation et ce, sans préjudice de toute poursuite en réparation”.

Contactée ce matin, l’ancienne présidente de l’AFEM, visiblement affectée, nous déclare : “je préférerais répondre à toutes les questions lors d’une conférence de presse que j’organiserai prochainement. Ce que l’on me fait là est contraire à toute l’éthique, la déontologie et la démocratie. L’affaire est en justice et la moindre des délicatesses est d’attendre que la justice se prononce”.

De son côté, la fondatrice et présidente d’honneur de l’AFEM, Saloua Karkri-Belkeziz, déclare : “Elle [Aïcha Laasri Amrani] a porté préjudice à l’image de l’AFEM, tout simplement. Que ce soit les actions au niveau des membres, les actions au niveau de la presse, le fait de mettre les administrateurs en justice, etc. L’AFEM est une association d’entraide, de bénévoles. Ce sont des pratiques que l’on ne peut tolérer”.