Bientôt une étape du tour d'Espagne cycliste au Maroc?

Le départ “la Vuelta”, le tour d’Espagne cycliste, a été donné à 3 reprises à l’étranger. En 1997 à Lisbonne, en 2009 à Assen (Pays-Bas), puis en 2017 à Nîmes (sud de la France). Une ville marocaine pourrait bien compléter cette liste à laquelle s’ajoutera la ville néerlandaise d’Utrecht depuis laquelle le départ de la Vuelta sera donné en 2020.

C’est du moins ce qu’annonce AS. Selon le quotidien sportif madrilène, une délégation venue du Maroc s’est rendue en Espagne pour “évaluer les possibilités d’un projet commun dans le futur”. D’après la même source, les organisateurs de la Vuelta souhaitent “effectuer une sortie en Afrique du Nord”. AS précise que la délégation marocaine s’est rendue à Alicante en vue de rencontrer les organisateurs du tour d’Espagne.

A l’image de la France voisine, l’Espagne cherche à renforcer la notoriété de son tour cycliste à travers des étapes internationales. Cité par AS, le directeur de la Vuelta, Javier Guillén, a estimé que “le Maroc doit être impliqué” lors des prochaines éditions de la Vuelta.

Contacté par TelQuel, le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, nous confirme des contacts avec ses homologues espagnols. Il confirme également que les discussions ont porté sur une éventuelle étape marocaine de la Vuelta dans les années à venir, et que la possibilité d’un lancement du tour d’Espagne au Maroc a même été évoquée.

“Pour l’instant il ne s’agit que de contacts qui, pour le moment, vont dans le bon sens. Mais aucun accord n’a été scellé”, prévient le patron du cyclisme marocain. Mohamed Belmahi se réjouit néanmoins de la perspective d’une étape marocaine de la Vuelta qui permettrait “de mettre en avant le cyclisme marocain qui jouit d’une belle réputation sur le continent”.

Pour le président de la FRMC, “le Maroc peut se vanter d’avoir le tour le plus régulier du continent, et surtout l’unique tour africain qui compte 10 étapes”. Le Royaume accueille également d’autres compétions de haut niveau comme “L’étape by le Tour de France” (organisée à Marrakech) ou encore le Tour du Sahara. Selon Mohamed Belmahi, le Maroc est également candidat à l’organisation de l’édition 2025 des championnats du monde de cyclisme.