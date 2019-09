Emirates recrute son futur personnel naviguant au Maroc

Emirates, la plus grande compagnie aérienne au monde, va une nouvelle fois à la rencontre des candidats marocains qui souhaiteraient rejoindre son personnel navigant à l’international.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

C’est ainsi que la compagnie aérienne organise deux nouvelles journées de recrutement dans deux grandes villes du Royaume. Ces “Open Days” auront lieu à Casablanca le 26 août prochain, à partir de 9h à l’hôtel Sheraton Casablanca Hotel & Towers, et à Tanger le 29 août à partir de 9h, au Mövenpick Hotel Casino Malabata.

Et si la compagnie aérienne recrute autant d’hommes et de femmes pour de nouveaux postes, c’est bel et bien en raison de sa croissance continue, qui se matérialise notamment par l’ouverture récente de nouvelles liaisons sur l’ensemble du réseau de Emirates, mais aussi par l’acquisition de nouveaux avions.

Le personnel de cabine bénéficie ainsi d’un «package emploi » très complet, qui comprend plusieurs avantages tels qu’un revenu exonéré d’impôt, un hébergement de haut standing complètement gratuit à Dubaï, le transport gratuit à partir et vers le lieu de travail, la couverture médicale et dentaire, ainsi que des réductions exclusives dans de nombreux magasins ou pour tout un ensemble d’activités de loisirs à Dubaï. Les avantages tarifaires attrayants qu’offre Emirates à ses membres d’équipage, ainsi qu’à leurs familles et amis, constituent également une importante opportunité. Celle-ci est amplifiée par la présence d’un réseau mondial en pleine croissance qui permet de voyager sur les six continents.

« Notre personnel naviguant se doit d’être ouvert d’esprit, serviable, aimable et d’être doté d’un sens inébranlable du service. Nous sommes à la recherche de personnes qui soient en mesure de contribuer à offrir la meilleure expérience à bord aux passagers. Ces «Open Days » permettront à de nombreux jeunes de démarrer une carrière prometteuse. Les candidats intéressés devront se présenter munis d’un curriculum vitae à jour en anglais et d’une photo récente. Les postulants doivent s’attendre à passer toute la journée sur place. Les candidats présélectionnés seront informés des horaires pour les prochaines évaluations et entretiens », a déclaré Rashed AlFajeer, Directeur Général d’Emirates au Maroc.

« C’est une période passionnante pour nous puisque Emirates ne cesse de croître et donc d’agrandir ses effectifs ; nous encourageons les candidats intéressés à aller à la rencontre des membres de notre équipe de recrutement du personnel naviguant ; cette équipe répondra avec plaisir à toutes les questions qu’ils se posent par rapport à leur future mission et sur la vie à Dubaï », ajoute-t-il.

Afin de fournir des services exceptionnels à ses clients internationaux, Emirates recrute des collaborateurs talentueux à travers le monde entier. Ceux-ci travaillent en parfaite synergie au sein d’une équipe multinationale. Le personnel naviguant suit une formation sur la sécurité et sur la qualité de service à bord d’avions de type Airbus A380 et Boeing 777. Cette formation est dispensée à l’Académie de Formation d’Emirates à Dubaï, le cœur vibrant des Émirats Arabes Unis.

Emirates offre ainsi aux candidats une opportunité de carrière exceptionnelle, mais aussi une formation approfondie et une expérience culturelle inégalée. Les candidats retenus rejoindront une équipe issue de plus de 135 nationalités différentes, avec pas moins de 419 personnes originaires du Maroc.

Emirates dessert actuellement plus de 150 destinations au niveau des six continents à bord de 269 appareils ultra modernes. La compagnie aérienne dispose de la plus grande flotte d’appareils Boeing 777 et Airbus A380 au monde.

Emirates dessert le Maroc depuis 17 ans et propose pas moins de sept vols par semaine au départ de Casablanca vers Dubaï et au-delà, à bord notamment de l’avion emblématique A380. Depuis le 01er juin 2019, Emirates a ouvert un deuxième vol saisonnier à bord cette fois d’un Boeing 777 afin de desservir la même destination, portant ainsi sa fréquence à 14 vols hebdomadaires.