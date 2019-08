L'Etat et Maroc Telecom signent une convention d'investissement de 10 milliards de dirhams

Maroc Telecom a annoncé, ce 26 août, la signature de la sixième convention d’investissement avec le gouvernement pour le développement des télécommunications dans le pays. Cette convention engage l’opérateur sur les trois prochaines années (2019-2021) et prévoit un programme d’investissement de 10 milliards de dirhams.

Avec cet accord, l’opérateur vise le développement et le renforcement de l’infrastructure des télécommunications, « le déploiement du haut et du très haut débit mobile et fixe, et la création de nouveaux emplois au Maroc« , fait savoir Maroc Telecom dans un communiqué.

Dans le cadre des cinq dernières conventions d’investissement signées avec l’Etat, Maroc Telecom a investi plus de 58 milliards de dirhams, précise la même source. Cette dernière convention d’investissement portera le volume global cumulé des investissements à plus de 68 milliards de dirhams.