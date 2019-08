Le gouvernement espagnol valide une aide de 32 millions d'euros au Maroc

Réuni en conseil des ministres le 23 août, le gouvernement espagnol a validé une aide de 32,2 millions d’euros à destination du Maroc afin de contrôler l’immigration régulière. Un apport financier qui s’ajoute à un autre de 26 millions d’euros, consenti le 5 juillet.

Le gouvernement espagnol, réuni le 23 août en Conseil des ministres, a approuvé l’octroi d’un montant de 32,2 millions d’euros pour aider le Maroc dans ses efforts visant à contrôler l’immigration irrégulière .