Jalal Charaf nommé au poste de directeur général délégué

On connaît le successeur de Fadel Agoumi au poste de directeur général délégué de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM). Selon nos sources au sein de la CGEM, il s’agit de Jalal Charaf, dont la candidature a été retenue par le président Salaheddine Mezouar pour occuper ce poste, vacant depuis juillet dernier.

Jalal Charaf est président directeur général d’Atlassence, entreprise de négoce des huiles essentielles fondée en février 2018. Un domaine que cet ingénieur en génie civil diplômé de l’École centrale de Paris (promotion 1999) connaît bien puisqu’il a travaillé au sein de l’entreprise Arômes du Maroc, filiale des Domaines agricoles entre 2009 et 2017.

Auparavant, ce natif de Kénitra a travaillé au sein de l’entreprise familiale, Prefab du Gharb, qui opère dans l’industrie du béton. En parallèle, Jalal Charaf a enseigné les mathématiques et la physique à l’Université Al Akhawayn, avant de se voir confier, en 2002, la direction de développement de l’Executive Education Center de l’institution.

En 2003, il rejoint la Société financière internationale (SFI), organisation du Groupe de la Banque Mondiale dédiée au secteur privé, en tant que business development officer. Deux années plus tard, il est nommé directeur central de la formation en cours d’emploi au sein de l’OFPPT, avant de prendre en 2006, la tête de la direction de l’organisation et du système d’information de l’Office. En 2017, il décroche un Executive MBA de la Harvard Business School.

Jalal Charaf a présidé plusieurs organisations dont l’Association marocaine de l’industrie du béton (AMIB) et la Fédération interprofessionnelle marocaine de la rose à parfum (FIMAROSE). Il est toujours vice-président de la Fédération internationale du commerce des huiles essentielles et des arômes (IFEAT) dont il préside les comités en charge des adhésions et de la communication.

Le nouveau directeur général délégué de la CGEM prendra officiellement ses fonctions au lendemain du prochain Conseil d’Administration qui se tiendra en septembre.