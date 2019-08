Démission et limogeages suite à la bousculade meurtrière en marge du concert de Soolking

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a démissionné dans la matinée du 24 août, au surlendemain de la mort de cinq jeunes dans une bousculade à l’entrée d’un concert du rappeur Soolking, a annoncé la présidence algérienne. “Meriem Merdaci a présenté sa démission au chef de l’Etat par intérim Abdelkader Bensalah qui l’a acceptée”, selon un communiqué de la présidence diffusé par la TV d’Etat.

La journée du 24 août a également été marquée par le limogeage du directeur général de la la sûreté nationale algérienne, Abdelkader Kara Bouhadba. Dans un communiqué, la présidence annonce avoir « procédé à la nomination de M. Ounissi Khelifa au poste de Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) en remplacement de M. Abdelkader Kara Bouhadba, dont il a été mis fin aux fonctions en cette qualité”. Les raisons de ce changement n’ont pas été précisées, mais l’agence de presse AFP signale qu’il pourrait être lié aux événements ayant eu lieu en marge du concert de Soolking. 24 heures plus tôt, c’est le directeur général de l’Office national des droits d’auteurs (Onda), organisme public qui organisait le concert du rappeur algérien, par le Premier ministre Noureddine Bedoui.

Cinq morts et des responsabilités à établir

Pour rappel, cette bousculade est survenue dans la soirée du 22 août à l’une des entrées du Stade du 20-Août, où avait débuté le concert, dans le quartier populaire de Belouizdad. Les cinq victimes de cet évènement étaient âgées de 13 à 22 ans. Le parquet d’Alger a annoncé l’ouverture d’une enquête devant “déterminer les responsabilités et les circonstances de cet accident”.

Des proches des victimes et de nombreux Algériens ont critiqué l’organisation de ce concert dans ce stade, l’un des plus anciens du pays.Il s’agissait du seul et unique concert prévu en Algérie de Soolking, depuis l’envol de sa carrière internationale en 2018. De son vrai nom Abderraouf Derradji, il vit en France depuis 2014. En mars 2019, Soolking a dédié une chanson, “La Liberté”, au mouvement inédit de contestation du régime, qui avait éclaté moins d’un mois plus tôt.

Elle a souvent été entonnée dans le cadre des manifestations massives qui se déroulent chaque vendredi en Algérie depuis le 22 février.