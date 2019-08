Une bousculade en marge du concert du rappeur Soolking fait cinq morts à Alger

La bousculade est survenue à l’une des entrées du Stade du 20-Août dans le quartier populaire de Belouizdad (ex-Belcourt), où se déroulait le concert. Elle a fait « cinq victimes: deux jeunes filles de 19 et 22 ans et trois garçons de 13, 21 et 16 ans. Le dernier n’a pas encore été identifié« , a déclaré à l’AFP le capitaine Nassim Bernaoui, de la Protection civile. « Nous avons transporté 13 victimes dans un état critique vers l’hôpital Mustapha » Pacha d’Alger, où cinq d’entre elles sont décédées, a-t-il ajouté.

Sur place, un médecin ayant requis l’anonymat a indiqué à la mi-journée à l’AFP que sept blessés restaient hospitalisées dans un état critique, sans pouvoir se prononcer sur le 8e. En tout, 86 personnes ont été prises en charge sur les lieux de la bousculade, dont « 32 ont été évacuées à l’hôpital« , a précisé le capitaine Bernaoui. Le Parquet d’Alger a annoncé une enquête approfondie destinée à « déterminer les responsabilités et les circonstances de cet accident douloureux« . Le Premier ministre Noureddine Bedoui a présenté sur les réseaux sociaux les condoléances du gouvernement, près de 20 heures après le drame. Ni Soolking ni son entourage n’ont réagi dans l’immédiat.

Devant l’hôpital, Ahmed Kadi, les yeux rougis, attend de récupérer le corps de sa fille Chourouk, 18 ans: « Je ne savais même pas que ma femme et ma fille se rendaient au concert. Il y a eu bousculade, elles ont été séparées », explique-t-il difficilement à l’AFP. Chourouk était « ma benjamine. Elle devait passer son bac cette année« , poursuit-il. « Les organisateurs ont mal fait leur travail ».

Non loin, Abderezak, 63 ans, est venu accompagner son ami Rachid Kadri venu récupérer la dépouille de sa fille Chiraz, 19 ans.

« Il n’était pas prévu que Chiraz y aille mais comme elle a eu son bac, son père a voulu lui faire un cadeau et l’a laissé partir avec ses copines« , raconte-il, estimant « criminel d’organiser un concert pareil au Stade du 20-août« , petit et vétuste. Selon l’agence de presse officielle APS, la bousculade s’est produite vers 20H00 (19H00 GMT) « devant une des entrées secondaires du Stade du 20-Août où la foule se pressait pour assister au concert de Soolking« .

Organisé par l’Office national des Droits d’auteurs (Onda), organisme public, le concert a commencé 30 minutes plus tard et s’est déroulé normalement pendant plus de quatre heures, selon APS qui affirme qu’il a « drainé plus de 30.000 spectateurs« . Alors que plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées devant le stade dès le milieu de l’après-midi, « il n’y avait que quatre petits accès, ne permettant de faire entrer qu’une personne à la fois« , a expliqué à l’AFP le journaliste indépendant Akram Kharief, qui a compilé de nombreux témoignages notamment au sein des services de sécurité.

A mesure que l’heure du début du concert approchait, « ça a créé une bousculade » et « des gens sont tombés« , a-t-il ajouté. Selon des témoignages sur les réseaux sociaux, au moment de la bousculade, le stade était comble et de nombreux fans munis de tickets toujours à l’extérieur. C’était le premier concert en Algérie, et l’unique prévu, de Soolking, 29 ans, depuis l’explosion de sa carrière internationale en 2018. De son vrai nom Abderraouf Derradji, il vit en France depuis 2014.

Joints séparément par l’AFP, quatre spectateurs qui étaient déjà dans le stade lors de la bousculade ont dit ne pas avoir en été informés durant le concert. En mars 2019, Soolking a dédié une chanson, « La Liberté« , au mouvement inédit de contestation du régime qui avait éclaté moins d’un mois plus tôt. Elle a été souvent entonnée dans les manifestations massives qui se déroulent chaque vendredi en Algérie depuis le 22 février et qui ont poussé à la démission le président Abdelaziz Bouteflika après 20 ans au pouvoir.