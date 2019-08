Confusion autour d'un tweet d'Ivanka Trump saluant une avancée du Maroc sur le genre

Une avancée saluée, mais pas celle pensée. Sur son compte Twitter, Ivanka Trump s’est félicitée des avancées réalisées par le Maroc en matière d’égalité homme-femme sur les questions d’héritage. “Une étape importante pour l’adoption d’amendements sur la loi sur l’héritage et nous soutenons pleinement leur pleine application ”.

We applaud the Moroccan gov. for this important step towards the adoption of inheritance law amendments & look forward to supporting their full implementation. W-GDP will continue to support women's land rights & I appreciate the strong leadership of HH Princess Lalla Joumala.

Cette sortie ne fait néanmoins pas tout à fait référence à un projet de loi aboutit ou en cours, concernant l’égalité de genre sur cette question. En réalité, la fille du président américain Donald Trump semble faire référence à la récente adoption de trois projets de loi relatifs aux terres soulalyates.

Le parlement a adopté, le 23 juillet, trois projets de loi sur ces terres collectives afin de régir à une nouvelle répartition égalitaire de l’usufruit des biens, ainsi que de leur exploitation. Ces collectivités tribales, estimées à quinze millions d’hectares sur l’ensemble du Royaume, ont fait l’objet d’un long combat de plusieurs décennies – qui ont connu un regain depuis 2017 – et menées par des femmes. L’objectif : Permettre la préservation de ces collectivités ethniques, mais aussi l’accession à l’égalité en matière de propriété.

Cette batterie de texte a notamment permis de limiter le recours aux us et aux traditions dans la gestion de l’exploitation de ces terres, et encourage à l’investissement productif de richesse sur ces terres. .

Confusion

La confusion d’Ivanka Trump n’a pas manqué de faire réagir après avoir tout de même provoqué son lot d’incompréhension sur la toile.

What is she talking about? Moroccan inheritance laws? Why does she care about that?

Dans cette publication, la fille et conseillère du président Trump indique également que “W-GDP continuera à soutenir les droits fonciers des femmes”. Une référence à l’Initiative mondiale pour le développement et la prospérité des femmes (Women’s Global Development and Prosperity Initiative, W-GDP). Un programme d’aide aux femmes chapeauté par Ivanka Trump et mis en place par le gouvernement américain en février 2019 est doté d’un budget de quelque cinquante millions de dollars alloué par l’Agence de développement américaine USAID.

À noter que ce tweet d’Ivanka Trump n’est pas le premier du genre. Le 10 juillet, elle s’est félicitée de l’adoption nouvelles lois en Côte-d’Ivoire visant à rééquilibrer les rapports hommes-femmes, sur les questions de mariage et de succession notamment. Sauf que dans sa publication twitter, elle a laissé sous-entendre qu’elle avait fait “poussé [sur les autorités ivoiriennes] à mettre en place des réformes cruciales visant à faire progresser les droits légaux des femmes”, lors d’un déplacement sur le continent en avril.

Pourtant, l’exécutif ivoirien avait présenté un projet de loi dans ce sens, fin mars, soit quelque temps avant la venue de la conseillère du président américain.

In April during my trip to Côte d’Ivoire, WGDP & MCC pushed for critical reforms to advance women’s legal rights.

Today, we applaud the passage of the marriage law!

A major step forward as we continue to empower 50 M women by 2025 through #WGDP! ⬇️https://t.co/kiMN15gJsL https://t.co/lVrP9dAUBP

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 10, 2019