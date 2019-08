Service militaire: Lancement de l'opération d'incorporation et de sélection des appelés

Dans ce communiqué, les Forces armées royales (FAR) rappellent à l’ensemble des personnes convoquées pour le service militaire, la nécessité de se rendre aux unités militaires mentionnées sur la convocation et à la date précisée sur celle-ci.

L’État-Major Général des FAR note que 17 unités militaires réparties sur l’ensemble du territoire national ont été mobilisées pour accueillir les appelés et les transférer par des autocars militaires aux centres de formation situés dans les villes de Larache, Al Hoceima, Bouarfa, Dakhla, Laayoune, Meknès, Agadir, Casablanca, Taza, Oujda, Errachidia, Kénitra, Ouarzazate, Mediouna, Tadla et Guelmim.

La même source précise que des commissions spécialisées traiteront les dossiers des appelés au service militaire et arrêteront les listes de l’année à 15.000 appelés, qui effectueront leur service militaire pour une période d’une année, qui commencera le 1er septembre prochain.

Parmi les jeunes retenus pour le service militaire, les officiers pourront bénéficier d’un salaire de 2.100 dirhams alors que les hommes de troupe disposeront d’une solde mensuelle de 1.050 dirhams. Tous les conscrits seront nourris, habillés et logés gratuitement. Les grades sont attribués en fonction du niveau d’étude des jeunes. Les non-bacheliers seront militaires du rang. A partir du bac, les appelés seront sous-officiers. Quant aux bac+3, ils obtiendront le grade d’officier et seront donc les mieux payés. Les appelés diplômés pourront être affectés à des unités en lien avec leur qualification.

Pour rappel, lors de la période de recensement, entre le 9 avril et le 7 juin, 133.820 personnes ont rempli le formulaire en vue de prendre part au service militaire. Parmi elles, 13 614 femmes volontaires, soit 10,17% des candidats. Les 15.000 appelés seront retenus sur une base de 25.000 candidats convoqués pour la dernière sélection.