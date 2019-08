La BMCI lance le « 28 28 », un nouveau numéro de téléphone abrégé à la disposition de ses clients

La BMCI a rendu opérationnel un nouveau numéro de téléphone abrégé, dédié au Centre de Relations Clients.Dans une volonté de rester toujours plus accessible et proche de ses clients, la BMCI repense ses moyens de communication et de contact avec eux et redéfinit son numéro de Centre de Relations Clients.

La BMCI a ainsi remplacé l’ancien numéro de téléphone 05 29 044 044 du Centre de Relations Clients par un numéro de téléphone abrégé, plus facile à retenir : 28 28. Ce changement voit le jour dans le cadre de la volonté de la BMCI à faciliter le contact des clients avec leur Banque, mais également à rendre plus accessible plus de services bancaires à travers un simple appel vers le 28 28 :

Consulter le solde et les opérations effectuées sur le compte ;

Demande de chéquier ;

Demande d’accès à l’espace bmci.net ;

Actualisation des données ;

Informations sur les offres ;

Informations et demandes de crédit immobilier et crédit à la consommation ;

Et toute autre information…

Le 28 28 est disponible du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 17h30 et Samedi de 9h à 13h