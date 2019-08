Qui est Abdelali Belkacem, nouveau chef du protocole royal ?

C’est par un communiqué laconique que le ministère de la Maison royale a annoncé, le 2 août, la nomination d’Abdelali Belkacem comme directeur du Protocole royal et de la chancellerie. Inconnu du grand public et des médias, le successeur d’Abdeljaouad Belhaj n’a jamais fait parler de lui. Aucune trace de son parcours non plus, contrairement à son prédécesseur, qui avait évolué au sein de la Maison royale depuis 1998 avant de prendre les rênes du Protocole et la Chancellerie.

« Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a nommé M. Abdelali Belkacem, chargé de mission au ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie, directeur du Protocole royal et de la chancellerie », indique simplement le communiqué diffusé par la MAP, sans plus de détails.

Selon une source sûre, Abdelali Belkacem, né en 1961, est diplômé de l’Académie royale militaire de Meknès (promotion 1984). Sitôt son diplôme en poche, le natif de Meknès a rejoint la Garde royale en 1985. Treize ans plus tard, ce père de deux ans a fait son entrée au protocole royal en tant que chargé de mission, nous confie notre source, précisant que l’homme maîtrise plusieurs langues.

Une des rares apparitions publiques d’Abdelali Belkacem a eu lieu à l’occasion de la visite du Pape François au Maroc en mars dernier. Il occupait alors le poste par intérim « après la dégradation de l’état de santé de son son prédécesseur, Abdeljaouad Belhaj », explique Le1.ma.

Responsable de tout ce qui a trait au cérémonial du Palais, le chef du protocole et de la chancellerie « est (entre autres) chargé de rendre publics les communiqués traitant des activités officielles ou privées de la famille royale. Le chef du protocole prépare également les différentes réceptions et rencontres marquées par la présence royale », expliquait en 2016 Jeune Afrique.