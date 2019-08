Toumliline, cette parenthèse enchantée

Tout commence par un périple. A bord du navire L’Azrou, en 1952, une vingtaine de moines bénédictins d’En-Calcat mettent le cap vers Toumliline depuis Port-Vendres. Commence alors l’aventure d’un monastère niché dans les hauteurs du Moyen-Atlas qui, au fil des ans, se révèlera être “une véritable pépinière d’expériences pilotes, un laboratoire d’idées, de partage de vies et de solidarités”, pour reprendre les mots du philosophe François Martinet, auteur d’un récent essai intitulé Les rencontres internationales de Toumliline.

Arrivés au Maroc, les moines d’En-Calcat improvisent, vers 1955, une série de conférences qui accueillent des étudiants et collégiens marocains. De là naquit l’idée d’organiser, l’année suivante, un cours d’été plus structuré auquel seront conviés des conférenciers de tous les horizons. Avec la bénédiction du roi Mohammed V et sous la présidence de l’archevêque Amédée Lefèvre, le monastère voit passer des intellectuels de renom.

Parmi eux, l’islamologue français Louis Massignon, le professeur irakien Muhsin Mahdi, le prêtre libanais Youakim Moubarak et les ministres marocains de l’époque, notamment Mehdi Ben Barka, Mohammed El Fassi, Abdellah Ibrahim ou encore Driss M’Hammedi. Ces personnalités vont...