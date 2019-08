Test Drive Hyundai IONIQ Hybride

La nouvelle Hyundai IONIQ constitue une étape majeure dans la stratégie de développement durable de Hyundai, donnant corps à la nouvelle vision de la marque par le biais de technologies innovantes et inédites, et contribuant à étendre son portefeuille de véhicules à faibles émission.

IONIQ Hybride hérite du nouveau moteur à 4 cylindres à injection directe essence Kappa 1.6 GDi, une nouvelle génération de moteurs permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2, sans pour autant réduire le plaisir de conduite. Ce moteur a été spécialement mis au point pour une application hybride, il développe une puissance de 105 chevaux pour un couple de 147 Nm, couplé à une transmission à double embrayage à 6 rapports. Cette dernière est une exclusivité de la Hyundai IONIQ à la fois rapide et souple pour une expérience de conduite des plus agréables.

A travers cette transmission, le conducteur peut également choisir entre les modes SPORT et ECO pour bénéficier respectivement de performances dynamiques ou d’un rendement énergétique accrus. Le mode SPORT maintient les rapports inférieurs plus longtemps et combine la puissance du moteur thermique et du moteur électrique pour des performances maximisées.

Par ailleurs, les compteurs 100% digitaux changent d’apparence en fonction du mode de conduite sélectionné. En mode ECO, la transmission DCT-6 optimise la sélection des rapports afin de réduire la consommation de carburant, passant dans le rapport supérieur plus tôt pour atteindre un rendement énergétique hors pair.

La combinaison des deux moteurs permet d’atteindre une puissance maximum de 141 chevaux et un couple maximum de 265 Nm, ce qui équivaut à une vitesse de pointe de 185Km/h, avec seulement 92g/km d’émissions de CO2. C’est une combinaison entre une conduite d’exception et un excellent rendement énergétique.