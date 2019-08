Rédouanne Najmeddine nouveau président du Groupe Régional Afrique 

Un marocain vient d’être élu à la tête du Groupe Régional Afrique de la WSBI. Al Barid Bank prend la présidence exécutive du Groupe Régional Afrique.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

M.Rédouane Najmeddine nommé à la Présidence du Groupe Régional Afrique de la WSBI.

M.Chris de Noose, Directeur Général de la « WSBI » World Savings and Retail Banking Institute adresse ses félicitations à M. Rédouane Najmeddine, Président du Directoire Al Barid Bank.

« Depuis plusieurs années, vous soutenez l’action du WSBI avec conviction, aussi sommes-nous très heureux que vous ayez accepté la Présidence du Groupe Régional Afrique. C’est un grand honneur pour le WSBI et les membres africains. Ces derniers trouveront dans votre expérience personnelle et dans la création d’Al Barid Bank, une inspiration et un modèle à suivre. » M. Chris de Noose

M.Rédouanne Najmeddine, administrateur de la WSBI devient le nouveau président du Groupe Régional Afrique.

Le World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), association bancaire international qui regroupe actuellement 109 membres dans 92 pays à travers le monde, comprenant environ 7 000 banques d’épargne et de détail, félicite M. Rédouanne Najmeddine pour son poste honorifique de Président du Groupe Régional Afrique de la WSBI.

L’Afrique connait des changements en termes de transformation du secteur bancaire, l’avenir sera sans aucun doute technologique et digital, sans parler de l’émergence des réseaux bancaires panafricains de plus en plus performants. Dans ce contexte à la fois bouleversé et passionnant, l’actuel Président du Directoire Al Barid Bank sera associé plus étroitement à la WSBI afin de renforcer le rôle des membres africains en tant que banques de détail socialement responsables, efficaces et performantes.