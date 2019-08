Militants résidant à l'étranger

Nawal Ben Hamou, le social pour étendard

“La politique, on la fait avec les tripes”, confiait à la RTBF celle qui, en 2014 et à 26 ans seulement, a réussi à décrocher un siège de députée au parlement fédéral. Cinq ans plus tard, cette ex-employée de police, diplômée en sciences politiques, crée la surprise lorsqu’elle se voit confier, mi-juillet 2019, le poste de secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances et des Cultes au sein du nouveau gouvernement bruxellois. Encartée parti socialiste et née de père rifain, elle combat pour l’égalité des chances, les services publics et la sécurité sociale.

Nawal Soufi, Mama Nawal

En 2013, cette jeune militante humanitaire sauve 345 migrants à la dérive en Méditerranée. Cet acte de bravoure lui vaut d’être distinguée “Arab hope maker” (créatrice d’espoir arabe) par l’émir de Dubaï, Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, en 2017. En tout, la Sicilienne, qui n’est affiliée à aucune ONG, a...