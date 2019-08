Ces étoiles qui brillent dans le ciel marocain

Fin septembre 2011, le lac de Lalla Takerkoust reçoit la quatrième édition du festival Moonfest. Parmi les artistes invités, le guitariste anglais Justin Adams. A sa descente de scène, on l’accueille en direct pour un entretien radio. Au fil de la discussion, on lui demande des nouvelles de son ami Robert Plant, avec lequel il collabore après l’aventure Led Zeppelin.

Un large sourire s’empare de son visage : “On a échangé cet après-midi par courrier électronique. Je lui ai dit où je me trouvais et il m’a presque engueulé. Il m’a répondu ‘Veinard, il fallait me le dire’, avant d’ajouter ‘en tout cas, profite bien de ton séjour. C’est un petit coin de paradis où tu te trouves’. Il a toujours adoré venir ici”.

Robert Plant et le “Moroccan’roll”

Marrakech et sa région connaissent bien Plant. Mais son histoire avec le Maroc remonte à l’année 1973. Epuisé après une tournée américaine avec son groupe, le chanteur anglais choisit une virée au royaume. Il est au volant d’un véhicule qui le conduit de Guelmim à Tan-Tan, quand des mots puis des...