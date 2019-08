Hicham Belmaachi : il sait prendre le train en marche

O rient Express

L’opportunisme n’est pas qu’un vilain défaut. C’est aussi le talent de saisir au vol la chance qui ne se représentera pas deux fois. Pourtant, Hicham Belmaachi a l’air coupable lorsqu’il avoue en avoir fait preuve quelquefois durant sa carrière. Comme lorsqu’il avait convoité cet échange universitaire à Hong-Kong, sachant que d’autres étudiants, plus brillants que lui, mériteraient davantage ce voyage. “C’était le début des années 2000 et l’Asie explosait. Je savais que je voulais y aller, mais sans savoir comment j’allais me débrouiller pour y atterrir”, raconte Hicham.

Cependant, l’ancienne colonie britannique, tout juste rétrocédée à la Chine, exerce sur le jeune homme une grande fascination. Alors il fait des pieds et des mains auprès de l’administration où il

poursuit ses études, Euromed Marseille École de Management. Né à Safi, ayant grandi entre Marrakech et Casablanca, Hicham a l’habitude des déménagements. Pourtant, en débarquant dans l’atmosphère subtropicale de Hong-Kong, le choc est rude : “Le taux d’humidité à 99% en...