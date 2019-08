Business 50 Marocains du monde qui nous rendent fiers

Badr El Battahi, money maker

L’adolescent de 17 ans quitte le Maroc en 2009 pour Dubaï où vont s’ouvrir pour lui les portes du succès. Il fait mouche grâce à Sociwork, une startup spécialisée dans le community management pour stars. Rappeurs américains, mannequins et influenceurs se l’arrachent. Diplômé de Harvard et sérial entrepreuneur, il lance business sur business, décrochant la timbale avec Richsneakers, une plateforme de vente de paires de baskets vintage qui explose. A 27 ans, sa fortune personnelle est évaluée à 2 millions de dollars. Pas de quoi prendre sa retraite. Il voit plus grand et s’est lancé un nouveau défi : s’enrichir encore plus avec la blockchain.

Fayçal Bettioui, un chef et sa bonne étoile

Il abandonne des études d’informatique puis de médecine dentaire pour se consacrer à sa passion première : la cuisine. Pendant plusieurs années, il fera ses gammes dans des restaurants à Miami où il popularise le tagine d’agneau auprès des critiques gastronomiques de...