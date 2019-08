Afifi: Le four de nos grands-mères

Si la madeleine de Proust était marocaine, elle aurait été cuite dans un four Afifi. Qui peut oublier ces senteurs qui emplissaient nos narines d’enfants et faisaient saliver nos papilles ? Fêtant ses quarante ans cette année, le mythique produit a connu la gloire, le déclin, et semble aujourd’hui bien parti pour renaître.

Naissance d’une légende

L’histoire commence lorsque trois frères d’origine palestinienne, les frères Afifi, décident, en 1979, de lancer le premier four à gaz de fabrication marocaine. Avec un design simple, le four Afifi se caractérise par une robustesse à toute épreuve. Equipé de brûleurs supérieurs et centraux, il favorise une montée de température rapide et constante durant la cuisson. Cette innovation fera l’objet d’un des premiers brevets déposés au Maroc pour un four.

Très vite, le produit connaît un grand succès. Habitués aux fours à bois, les ménagères basculent en masse vers le four Afifi, qui s’enracine dans chaque foyer. Comment expliquer ce succès ? “Le pain est simplement meilleur avec nos fours. En vingt minutes, le pain est cuit et il est en plus très moelleux”, explique...