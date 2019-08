50 Marocains du monde qui nous rendent fiers

Ils racontent l’exil et l’enracinement à la fois. Ceux-là sont “zmagris”, “blédards”, “foreigners”… autant d’identités assignées, malgré un ressenti individuel bien différent. Pourtant, avec le Maroc, c’est souvent affaire de voyage, de va-et-vient permanent, physique, intense et intime. Il y a les départs, contraints ou choisis. Et avec, la peur et l’espoir d’un horizon d’avance incertain. Puis, il y a les arrivées, celles qui font sourire et qui comblent un vide quelque part.

Le derrière sur deux chaises

MRE: Marocains, oui, résidant ailleurs, forcément, mais encore souvent étiquetés étrangers. Des deux rives, on aimerait qu’ils soient davantage “intégrés”. Il ne fait jamais bon d’être sur deux tableaux, deux cases, le derrière sur deux chaises. Dans les pays d’accueil, on les a vus ouvriers et bâtisseurs, mais constamment oubliés. Du pays d’origine, on critique le choix de la facilité, celui de la fuite, du confort, voire, pire, de l’oubli. C’est bien connu, l’expatriation est chose aisée… Pipeau, tant l’ascenseur social reste bloqué au Maroc, alors qu’il “ne” subit que des pannes ailleurs. Au fond, il n’empêche en rien le regard...