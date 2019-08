CASABLANCA DESIGN WEEK 2019 : Entre héritage et renouveau

Après une première édition en 2017 qui se voulait initiatique et qui posait l’interrogation : “Qu’est ce qu’on conçoit ?”, le thème de la Casablanca Design Week 2019 (CDW) cette année, “Mn hna lhih” (“D’ici là”) est à la “conciliation entre l’identité et le renouveau afin de “célébrer le passé, explorer les processus créatifs tout en se positionnant à l’international”.

A l’initiative de la plateforme collaborative Houna, l’événement dont la première édition s’était déroulée en septembre 2017, dévoile une nouvelle identité visuelle qui accompagne d’autres changements : une évolution de l’ambition en se positionnant désormais en tant que biennale.

à lire aussi La première Design Week débarque à Casablanca

Questionner et démocratiser

“Notre objectif à travers la CDW est de questionner. En effet, le mot design – qui est un emprunt au registre anglophone – ne répond pas clairement au process de création et ne définit pas clairement la notion. Nous avons réalisé des capsules vidéos dans lesquelles des gens essayaient de définir le design. C’est intéressant de voir que les perceptions varient d’une personne à l’autre,” explique Frou Akalay, membre de l’équipe de la Casablanca Design Week.

L’initiation du public demeure également un engagement revendiqué par la CDW et l’ambition ne serait pas à la détention du monopole de la parole sur le design. Selon les organisateurs, “on pose des questions car on ne dispose pas de la science infuse. Nous n’avons pas la prétention de dire que nous savons et que nous définissons les lignes du design. D’où notre démarche ouverte publique dont le but est de rendre l’œuvre collective et collaborative”.

La marocanité des objets

La question de la marocanité du design sera également présente tout au long de cette édition de la CDW. Le verre beldi de thé, la brosse Tazi, les babouches… Autant d’objets cultes de la culture marocaine qui “se positionnent comme des prétextes afin de montrer que le design fait partie des us et coutumes de chacun.”

Suivant une approche collaborative avec les membres de la communauté créative, la Casablanca Design Week œuvre à garantir une implication collective à travers des appels à participations aux expositions, ateliers, et journées portes ouvertes. Le but ? “Mettre en avant l’importance de l’engagement communautaire et collaboratif dans l’univers du design,” selon le communiqué. La date limite des candidatures est fixée au 15 août 2019.