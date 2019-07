Mohammed VI baptise du nom de Youssoufi une promotion d’officiers à 15 % féminine

Cette année, 1.839 militaires sont devenus officiers, dont 283 femmes. Soit un taux de féminisation de 15 %, dans des proportions similaires à l’année précédente. Ce taux monte à près de 20 % si l’on exclut les nouveaux officiers issus du rang et les réservistes. En effet, sur 566 officiers issus des grandes écoles militaires, 105 officiers sont des femmes.

Les femmes sont en revanche peu nombreuses dans le rang. Sur 500 officiers du cycle spécial et officiers issus des rangs, seules 21 sont des femmes. Quant aux réservistes issus des grandes écoles paramilitaires, ils sont 773 officiers, dont 157 femmes.

Dans un discours devant ces officiers qui venaient de prêter serment, Mohammed VI a annoncé qu’il avait “choisi de donner à votre promotion le nom de maître Aderrahmane Youssoufi, en hommage aux principes immuables de patriotisme, d’attachement aux symboles sacrés de la Nation et à l’intégrité territoriale du Royaume, et de défense de ses intérêts supérieurs que cette personnalité partage avec Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II et avec Notre Majesté.”

Il y a trois ans jour pour jour, en 2016, Mohammed VI avait déjà baptisé une avenue tangéroise du nom du premier Premier ministre de son règne.