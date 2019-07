Au 1er août, les étudiants en médecine seront toujours en grève

Dans un communiqué non daté diffusé hier soir, la Commission nationale des étudiants en médecine (CNEM) annonce qu’elle tiendra une conférence de presse le 1er août au siège de l’Association marocaine des droits humains. L’objectif de cette rencontre: “informer des évolutions de la grève menée par les étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie, et présenter les résultats des discussions, de la dernière proposition ministérielle, des points latents, ainsi que des mesures militantes prochaines de la CNEM”, annonce le communiqué.

Cette conférence se tiendra une semaine après les dernières discussions et négociations entre la CNEM et la commission interministérielle pour mettre fin au boycott des étudiants entamé le 25 mars. “Nous n’attendons pas de nouvelles à travers des réunions ou quoi que ce soit d’autre. Nous attendons un PV d’accord des ministères en question que nous serons prêts à signer. Sans ça, aucune revendication ne sera considérée comme entendue. Une grève ne peut s’arrêter que si sa fin est votée en assemblée générale, ce n’est pas une conférence de presse qui marque un arrêt”, nous confie une source à la faculté de médecine de Rabat.